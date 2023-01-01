Империализм как высшая стадия капитализма. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экономист и журналист, лидер подпольной партии и основатель первого в истории государства рабочих и крестьян, – мало кто другой повлиял на судьбу России и мира в XX веке так, как Владимир Ленин. Живет ли дело Ленина сегодня – вопрос открытый. А вот его книги – несомненно. Элиты могут сколько угодно договариваться о том, что литература, а что нет, какая форма – нормативная, а какая – маргинальная, но когда появляется литератор Ленин, все общепринятые каноны попросту девальвируются и отменяются. Все это еще раз подтверждает марксистский тезис о том, что подлинная литература есть, прежде всего, социальная практика. Империализм как высшая стадия капитализма Вечноживой ленинский нон-фикшен, в котором, с точки зрения экономиста, объясняется подоплека Первой мировой войны и дается ключ ко всей мировой истории ХХ века, вплоть до войн в Сирии и Донбассе. Очерк был написан в 1916 г. в швейцарской эмиграции. Опасаясь изъятия тиража цензурой, Ленин, по собственному признанию, «не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим – экономическим в особенности – анализом, но и формулировать политические замечания с громаднейшей осторожностью, намeками, тем эзоповским – проклятым эзоповским – языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для „легального“ произведения».



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