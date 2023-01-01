Императоры. Психологические портреты. Георгий Чулков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге, предложенной вниманию слушателей, автор начинает свой рассказ об императорах с Павла, ибо этот государь начал собою то столетие, которое было последним для романовской династии и которое носило на себе на всех этапах своего бытия печать гибели. В издании представлены психологические портреты императоров: I. Император Павел (1754 – 1801) II. Александр Первый (1777 – 1825) III. Николай Первый (1796 – 1855) IV. Александр Второй (1818 – 1881) V. Александр Третий (1845—1894) "В то время как голова Людовика XVI скатилась в корзину гильотины, русская самодержавная императрица Екатерина II еще доживала благополучно свой пышный век. Крестьянско-казацкое восстание Заволжья, задушенное ею в 1774 году, было полузабыто, и цесаревич, опальный, но ревниво мечтавший о короне, не хотел верить, что его судьба будет подобна судьбе несчастного короля. Однако и он был убит бесславно, как его коронованный «брат», правда, не всенародно, а в собственной дворцовой спальне руками пьяных гвардейцев".



Императоры слушать на видеосервисе Wink.