Император из стали: Сталь императора. Сергей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Доверху груженный межнациональными конфликтами и сварами транснациональных корпораций, отягощенный биржевым и банковским кризисом, громыхая пока еще региональными войнами и отчаянно скрипя перьями дипломатов, поезд мировой геополитики тяжело вползал на заснеженный полустанок 1901 года… Ш�ахматные политические доски были тщательно подготовлены. Фигуры расставлены. Император намеревался в этой партии играть белыми.



Император из стали: Сталь императора слушать на видеосервисе Wink.