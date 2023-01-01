Император из стали: Сталь императора. Сергей Васильев
Wink
Аудиокниги
Император из стали: Сталь императора. Сергей Васильев

Император из стали: Сталь императора. Сергей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези691 мин16+

Сюжет

Доверху груженный межнациональными конфликтами и сварами транснациональных корпораций, отягощенный биржевым и банковским кризисом, громыхая пока еще региональными войнами и отчаянно скрипя перьями дипломатов, поезд мировой геополитики тяжело вползал на заснеженный полустанок 1901 года… Шахматные политические доски были тщательно подготовлены. Фигуры расставлены. Император намеревался в этой партии играть белыми.

Император из стали: Сталь императора слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг