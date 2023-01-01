WinkАудиокнигиИмператор из стали: Сталь императора. Сергей Васильев
Император из стали: Сталь императора. Сергей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези691 мин16+
Сюжет
Доверху груженный межнациональными конфликтами и сварами транснациональных корпораций, отягощенный биржевым и банковским кризисом, громыхая пока еще региональными войнами и отчаянно скрипя перьями дипломатов, поезд мировой геополитики тяжело вползал на заснеженный полустанок 1901 года… Ш�ахматные политические доски были тщательно подготовлены. Фигуры расставлены. Император намеревался в этой партии играть белыми.
Император из стали: Сталь императора слушать на видеосервисе Wink.