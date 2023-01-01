Иллюзия игры. Елена Михалкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Старый мошенник, удалившийся от дел, неожиданно получает в свое распоряжение талантливую ученицу. Ее способности, помноженные на его опыт, приводят к непредсказуемым последствиям. В банде шулеров, которой управляет умный и жестокий Марк Паулс, появляется новичок. Идеи Андрея изобретательны �и необычны. Но его последняя афера должна превзойти их все, ведь ее цель – крупнейшее московское казино. Если у шулеров все получится, они сорвут свой самый большой куш. Все участники нового романа Елены Михалковой вступают в игру, каждый в свою, и все уверены в победе. Но что ждет победителя, не знает ни один из них. Чем закончится эта Игра?



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