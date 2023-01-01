Иисус. Миссия Христа. Выпуск 8. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет восьмую книгу «Иисус. Миссия Христа» всемирно известного труда французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. • Состояние мира при рождении Христа • Мария. Детство Иисуса • Ессеи. Иоанн Креститель. Искушение • Внешняя жизнь Иисуса. Открытое учение и учение эзотерическое. Чудеса. Апостолы. Женщины • Борьба с фарисеями. Удаление в Кесарию. Преображение • Последний путь в Иерусалим. Обетование. Тайная Вечеря. Суд. Смерть. Воскресение • Обетование и Совершение. Храм Не думайте что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Матфей, V, 17 В миру был и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Иоанн, I, 10 Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфей, XXIV, 27 ©



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