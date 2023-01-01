Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга V. Агнец Божий. Том 1. Предисловие. Глава 1. Агнец Божий. Глава 2. Иисус, храм и иудеи. Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Будучи пятой в шеститомной серии исследований о жизни и учении Иисуса Христа, книга митрополита Илариона (Алфеева) «Агнец Божий» посвящена тому, как образ Иисуса раскрывается в Евангелии от Иоанна. Как и другие евангелисты, Иоанн выступает прежде всего как свидетель тех событий, о которых говорит. В то же время это свидетельство особого рода: оно содержит не просто рассказ о событиях, но и их богословское осмысление. Уникальность четвертого Евангелия обусловлена тем, что его автор – любимый ученик Иисуса, прошедший с Ним весь путь Его общественного служения вплоть до креста и воскресения. В книге рассматриваются те части Евангелия от Иоанна, которые составляют оригинальный материал, не дублирующий синоптические Евангелия. Автор книги показывает, как на протяжении всего четвертого Евангелия раскрывается образ Иисуса Христа – Бога воплотившегося.



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