Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга II Нагорная проповедь. Том 2. Часть 1. Заповеди блаженства. Часть 2. «Соль земли» и «Свет мира». Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн

Настоящая книга продолжает серию исследований, посвященных жизни и учению Иисуса Христа. В первой книге были изложены общие принципы, на которых будет строиться вся серия, и сведения, касающаяся четырех Евангелий – главного источника информации о жизни и учении Иисуса. Мы также рассказали об основных направлениях, в которых развивается современная новозаветная наука, обратив внимание на необходимость критического подхода к ее выводам и достижениям. Затем были рассмотрены начальные главы четырех Евангелий, включая повествования о рождении Иисуса, Его крещении от Иоанна, искушении в пустыне, выходе на проповедь, призвании учеников. Отдельные главы книги были посвящены пророческому служению Иисуса, началу конфликта между Ним и фарисеями, а также описанию некоторых наиболее характерных особенностей Его личности и характера. Настоящая книга посвящена Нагорной проповеди, содержащей квинтэссенцию нравственного учения Иисуса Христа. Несмотря на то, что существуют различные теории происхождения проповеди (есть мнение, что она представляет собой собрание изречений, произнесенных в разное время ), мы будем рассматривать ее как единый связный текст – в том виде, в каком она дошла до нас.



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