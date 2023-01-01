Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Эрик Берн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор этой книги Эрик Берн (1910–1970) – один из самых выдающихся психологов и психиатров двадцатого века. Он создал “анализ взаимодействий”, изучающий поведение человека в его ближайшем окружении – в семье, группе сотрудников или организации. На этом анализе он основал эффективный метод групповой терапии, применяемый теперь во всeм мире. Важнейшее открытие доктора Берна состоит в структурном описании слоeв человеческой психики, которые он назвал, на своeм простом и выразительном языке, Родителем, Взрослым и Ребeнком. В предлагаемой книге, впервые переведeнной на русский язык полностью, без купюр и искажений, не только рассказывается о патологии общения, но и объясняется, как с нею бороться.



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