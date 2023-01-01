Игрушки Богов. Алексей Свадковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Игрушки Богов» – фантастический роман Алексея Свадковского, пятая книга цикла «Игра Хаоса», жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези, попаданцы. Парад Планет все ближе, и скоро множество миров покинет игровое поле, перестав быть доступными для Игроков. Поэтому героям недолго отдыхать в без�опасности Города Двойной Спирали: дорога вновь зовет их к себе, маня сокровищами погибшего корабля и не законченными делами в других мирах. Но что там найдет герой, и к чему это приведет, знают лишь боги. Так что Рэну вновь предстоит нелегкий выбор – ведь каждый поступок несет в себе и зло, и добро, рождает новых врагов и друзей, меняя мир вокруг тебя.



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