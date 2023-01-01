Игрушка для бандита. Дина Данич (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Игрушка для бандита!» – роман Дины Данич, входит в цикл «Бандитская сага», жанр современный любовный роман, остросюжетный любовный роман, романтическая эротика. Он просто ткнул в меня пальцем, потому что захотел. Выбрал себе забаву на вечер. Жуткий мужчина со шрамом на лице. Любимый не защитил меня, предал, равнодушно глядя, как меня продали, словно ненужную вещь. И теперь я осталась один на один со зверем, что держит в страхе весь город, и с его темными тайнами… –Ты слишком зажата,– покачал головой мужчина, чуть отодвигаясь.– Так нам обоим будет сложнее. –Что это значит?– с трудом прохрипела я. –Это значит,– его рука снова вернулась к моему бедру,– что я хочу тебя, Маша. А я всегда получаю то, что хочу.



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