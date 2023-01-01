Игрок. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Удивительная аудиокнига со всех сторон. История азарта с автобиографическими нотками, не поддающаяся описанию страсть к игре, на грани безумия – все это уже ждет слушателя в аудиокниге. Роману «Игрок» присущи сильные автобиографические мотивы, ведь азартным игроком был сам Достоевский. История создания этой книги очень интересна: проигравшийся до последнего гроша в Висбадене, отчаянно нуждающийся в деньгах писатель заключил с издательством контракт, согласно которому должен был написать роман… за 26 дней. Эти совершенно неправдоподобные сроки вынудили Достоевского, впервые в жизни, воспользоваться услугами секретаря-стенографистки, которой он надиктовывал текст. Так в жизнь гения вошла молодая Анна Сниткина – женщина, которой суждено было стать его женой и музой…



Игрок слушать на видеосервисе Wink.