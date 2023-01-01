Игрок. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ведущий артист Театра Сатиры Юрий Васильев, недавно дебютировавший в качестве кинорежиссера (фильм «Продавец игрушек»), в радиотеатре далеко не дебютант – на его счету более 50-ти работ. Но такой, как эта, по собственному признанию артиста, у него еще не было. В одиночку исполнить один из самых «страстных» романов Достоевского – не каждый возьмется. Юрий Васильев взялся. Результат – перед вами. Продюсер – Сергей Григорян Режиссер – Алексей Рымов Композитор – Сергей Григорян Звукорежиссер – Владимир Левашов Запись произведена в 2013г.



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