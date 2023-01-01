Игрок. Дядюшкин сон. Скверный анекдот. Федор Достоевский
Wink
Аудиокниги
Игрок. Дядюшкин сон. Скверный анекдот. Федор Достоевский

Игрок. Дядюшкин сон. Скверный анекдот. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература995 мин16+

О книге

Сборник самых ярких и неоднозначных произведений «малой» прозы писателя «Игрок» занимает особое место в творчестве Достоевского, ведь сюжет во многом основан на личном опыте писателя, а многие чувства главного героя он, по собственному признанию, испытал сам. Это история духовной гибели и падения человека, на грани безумия увлеченного игрой. Ради своей страсти игрок ставит на карту всё – веру, любовь и даже жизнь… Примечательна и сама история создания романа: проигравшийся до последнего гроша в Висбадене, отчаянно нуждающийся в деньгах Достоевский заключил с издательством контракт, согласно которому должен был написать роман… за 26 дней. Эти совершенно неправдоподобные сроки вынудили Достоевского, впервые в жизни, воспользоваться услугами секретаря-стенографистки, которой он надиктовывал текст. Так в жизнь гения вошла молодая Анна Сниткина – женщина, которой суждено было стать его женой и музой… В сборник также вошел трагический и насмешливый «Скверный анекдот».

Игрок слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Зарубежная литература
Время
995 мин / 16:35

Рейтинг