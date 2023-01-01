Игрок. Дядюшкин сон. Скверный анекдот. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сборник самых ярких и неоднозначных произведений «малой» прозы писателя «Игрок» занимает особое место в творчестве Достоевского, ведь сюжет во многом основан на личном опыте писателя, а многие чувства главного героя он, по собственному признанию, испытал сам. Это история духовной гибели и падения человека, на грани безумия увлеченного игрой. Ради своей страсти игрок ставит на карту всё – веру, любовь и даже жизнь… Примечательна и сама история создания романа: проигравшийся до последнего гроша в Висбадене, отчаянно нуждающийся в деньгах Достоевский заключил с издательством контракт, согласно которому должен был написать роман… за 26 дней. Эти совершенно неправдоподобные сроки вынудили Достоевского, впервые в жизни, воспользоваться услугами секретаря-стенографистки, которой он надиктовывал текст. Так в жизнь гения вошла молодая Анна Сниткина – женщина, которой суждено было стать его женой и музой… В сборник также вошел трагический и насмешливый «Скверный анекдот».



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