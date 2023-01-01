Играть, чтобы жить. Книга 9. Путь домой. Дмитрий Рус
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Играть, чтобы жить. Книга 9. Путь домой. Дмитрий Рус

Играть, чтобы жить. Книга 9. Путь домой. Дмитрий Рус (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика662 мин16+

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О книге

Дмитрий Рус – российский писатель-фантаст, сочинитель культовой ЛитРПГ-саги «Играть, чтобы жить», один из авторитетнейших авторов своего жанра и создатель собственного литературного портала. Цикл «Играть, чтобы жить» был завершeн довольно давно, и многие его ценители уже и не надеялись на продолжение. Но оно всe же появилось. В предыдущих книгах смертельно больной Глеб оцифровал своe сознание и навсегда погрузился в виртуальный «Друмир». Там он сплотил вокруг себя несколько кланов и стал основателем собственного. «Друмир» давно перестал быть просто игрой, и у тех, кто привык диктовать свою волю миру, появление новой силы вызвало недовольство. Враги, имевшие многократный перевес, обложили Глеба и его союзников со всех сторон, но благодаря удаче и умелой стратегии у героя всегда оказывались тузы в рукаве. В решающем сражении ему удаeтся победить, но связь между мирами рвeтся. В реальный мир прорываются создания из «Друмира», и наоборот, а сам Глеб после финальной схватки с демоном Асмодеем становится одним из богов. Теперь герою приходится начинать фактически всe заново, но уже на другом уровне. Его окружают тысячи богов, живущих в многоярусной структуре Древа Миров. И Глебу нужно расти, набирая «очки веры». Однако он тратит их, чтобы помочь близким и союзникам. Как результат – падение к самому основанию Древа. Теперь путь героя наверх будет долгим и трудным. Хотя и в этом мире Глебу удаeтся обзавестись союзниками, пока непонятно, какие цели преследует каждый из них и можно ли ...Слушайте книгу.

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Жанр
Фантастика
Время
662 мин / 11:02

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