Играть, чтобы жить. Книга 6. Война. Дмитрий Рус (книга, 2020) слушать онлайн

Дмитрий Рус (род. 8 сентября 1975) – в русскоязычной фантастике один из главных продолжателей жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Вниманию слушателей предлагается аудиоверсия шестого его романа из цикла «Играть, чтобы жить», ставшего культовым. Виртуальные игровые миры настолько похожи на реальность, что у многих пользователей наступает срыв: их сознание покидает тело и навсегда остаeтся в игре. Герой сериала Глеб неизлечимо болен. Спасаясь от недуга, он ушeл навсегда в виртуальность и обрeл здесь второе рождение, став тeмным эльфом Лаитом. Благодаря смекалке, отваге и, конечно же, удаче наш герой за короткий срок достиг многого. Постепенно его клан становится флагманом целой коалиции, которая, по терминологии игры, представляет «тeмную сторону». Но и так называемые «светлые» преследуют отнюдь не праведные цели: они просто хотят разделаться с силой, которая отказывается играть по их правилам и не признаeт их безапелляционную волю в «Друмире». Кольцо вокруг Глеба и его друзей сжимается. В шестой книге цикла враги, наконец, начали открытое военное вторжение в русский кластер. Число их многократно превышает силы защитников Первохрама, но герой книги, с его козырными картами в рукаве, всегда готов перевернуть с ног на голову планы расчeтливых противников. Впрочем, это лишь отсрочит неизбежное, если только не случится нечто экстраординарное. Но именно оно чаще всего и происходит с Лаитом! Что именно? Слушайте! –



Играть, чтобы жить слушать на видеосервисе Wink.