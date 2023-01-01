Играть, чтобы жить. Книга 2. Клан. Дмитрий Рус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Рус (род. 8 сентября 1975) – в русскоязычной фантастике один из главных продолжателей жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Вниманию слушателей предлагается аудиоверсия второго романа из цикла «Играть, чтобы жить», ставшего культовым. Виртуальные игровые миры настолько похожи на реальность, что у многих пользователей наступает срыв: их сознание покидает тело и навсегда остаeтся в игре. Герой романа Глеб неизлечимо болен. Спасаясь от недуга, он ушeл навсегда в виртуальность и обрeл здесь второе рождение, став тeмным эльфом Лаитом. Прочно обосноваться в Друмире помогла герою природная смекалка. Во второй книге цикла Глеб-Лаит продолжает бурную деятельность, обретая новых друзей и врагов. У него появляется редкостный шанс получить в собственность замок и основать новый клан. Однако враги не дремлют, а события развиваются с поразительной быстротой. Хотите знать подробности? Слушайте аудиокнигу.



Играть, чтобы жить слушать на видеосервисе Wink.