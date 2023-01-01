Играть, чтобы жить. Книга 1. Срыв. Дмитрий Рус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Рус (род. 8 сентября 1975) – в русскоязычной фантастике один из главных продолжателей жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Вниманию слушателей предлагается аудиоверсия романа, которым Дмитрий Рус открыл успешную серию книг «Играть, чтобы жить». Виртуальные миры игр стали настолько похожи на реальность, что у многих пользователей наступал срыв: их сознание покидало тело и навсегда оставалось в игре. Чтобы избегать подобных случаев, нахождение в виртуальности ограничили четырьмя часами. Герой романа Глеб смертельно болен. Единственный для него выход – обойти запрет на «срыв» и получить вторую жизнь… в игре. В этом «другом мире» – Друмире – Глеб становится тeмным эльфом Лаитом. Вскоре герой убеждается, что Друмир во многом похож на реальность: в нeм тоже есть боль и сочувствие, любовь и ненависть, друзья и враги, смешное и страшное. И так же, как в реальной жизни, в виртуальной действительности нужно бороться за место под солнцем. Хотите знать больше? Слушайте аудиокнигу.– Книга 1. Срыв – Книга 2. Клан – Книга 3. Долг – Книга 4. Инферно – Книга 5. Битва – Книга 6. Война – Книга 7. Исход© Дмитрий Рус ? OOO «1С-Паблишинг»



Играть, чтобы жить слушать на видеосервисе Wink.