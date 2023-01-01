Игра в цифры. Как аналитика позволяет видеоиграм жить лучше. Василий Сабиров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В чем формула успешной игры? У вас есть идея, команда разработчиков, готовых вкладывать в проект все свои силы, талантливые дизайнеры, но проект не приносит прибыль, а пользователи не спешат в него возвращаться? А вы точно не забыли про аналитику? Василий Сабиров – сооснователь аналитической платформы devtodev, знает, как сделать так, чтобы ваша игра чувствовала себя лучше. Вы познакомитесь с основными инструментами, метриками и показателями, которые необходимо учитывать, чтобы запустить успешный и долгоиграиющий проект. Узнаете, почему неграмотное оформление отчета может повредить игре, и как не допускать типичных ошибок. Автор на конкретных примерах покажет, как с помощью правильной «настройки» игровой аналитики игры становятся успешнее, сбалансированнее и прибыльнее. Аналитика – это не только поиск узких мест, но и точек роста.



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