Игра в прятки. Константин Муравьев (книга, 2020) слушать онлайн

И вновь ты оказался неизвестно где. И вновь должен выжить и вернуться. Но в этот раз всe гораздо сложнее. Ты был втянут в игры богов. За тобой по следу идут лучшие ищейки, которых они смогли найти и натравить на тебя. И ты понимаешь, что тебе нужно время для того, чтобы разобраться в происходящем и понять, откуда ждать следующего удара. Но главное, ты знаешь, что если будут бить по тебе, то ударят по твоим близким и родным. А потому, чтобы защитить их, ты начинаешь свою игру. Игру в прятки на выживание с богами. И тебе нельзя проиграть. Но сможешь ли ты победить?



Игра в прятки слушать на видеосервисе Wink.