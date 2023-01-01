Игра в прятки. Елена Малиновская
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Игра в прятки. Елена Малиновская

Игра в прятки. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези707 мин12+

Сюжет

Моя спокойная жизнь в очередной раз подошла к концу. Теперь в поисках ответа на загадки давно минувших дней мне придется отправиться с друзьями в дом с привидениями, о котором по всей округе гремит недобрая слава. И казалось бы, разве стоит бояться призраков, если ты помолвлена с некромантом? Но некоторые тайны прошлого охраняют слишком могущественные силы…

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