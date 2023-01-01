Игра в кошки-мышки. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я, Беатрикс Ильен, все так же дипломированная гадалка. Я едва не погибла в шаге от собственного дома! Однако это еще не все неприятности, свалившиеся на мою несчастную голову. На королевском балу произошло немыслимое – убийство придворного! И именно мне не повезло оказаться всего в шаге от преступления. Теперь время играет против меня, и мне надлежит в кратчайший срок выяснить, связаны ли эти происшествия. «Игра в кошки-мышки» – это новая история о гадалке Беатрикс Ильен, чьи собственные приключения оказались куда более захватывающими, чем самый головокружительный карточный расклад…



Игра в кошки-мышки слушать на видеосервисе Wink.