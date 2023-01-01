Игра в королевство. Марина Клейн (книга, 2024) слушать онлайн

Долгожданное свидание с популярным парнем, психиатрическая больница, видения и… Загадочная игра в Королевство! Вероника учится в 11 классе, и главная ее забота – поскорее съехать от отца и мачехи, рядом с которыми она чувствует себя лишней. Однажды она получает приглашение на почти свидание от п�опулярного одноклассника. Но «свидание» заканчивается в заброшенной психиатрической больнице. С этого дня жизнь Вероники резко изменилась – она увидела нечто страшное и необъяснимое, ее преследуют видения. В чем причина этих странных событий? Что произошло в больнице годы назад? Куда может завести загадочная Игра в Королевство, которую придумали пропавшие дети?



Игра в королевство слушать на видеосервисе Wink.