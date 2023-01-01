Игра в классиков. Андрей Усачев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В мире так много прекрасных мелодий, которые хочется наигрывать, насвистывать, напевать. Но если наигрывать и насвистывать их можно, то напевать – нет. Ведь для этого нужны слова. Поэт Андрей Усачев написал стихи на классические и популярные мелодии. Неизвестно, как бы к этому отнеслись Моцарт, Бетховен, Чайковский и другие композиторы. Но детям новые песни очень понравились. И взрослым – тоже.



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