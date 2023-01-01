Игра со Зверем. Ход пешкой. Алена Алексина
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Игра со Зверем. Ход пешкой. Алена Алексина

Игра со Зверем. Ход пешкой. Алена Алексина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези727 мин16+
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Сюжет

Попаданки бывают разные. Но Кассандре повезло меньше остальных. Из современного мегаполиса она попала в чужой и жестокий мир. Точнее, не попала. Ее туда притащили силой. В этом мире нет белых единорогов, добрых фей и прекрасных принцев. Он вообще проклят. Одни здесь не умеют чувствовать, другие не отличают добро от зла. А все люди тут – рабы. И сам мир зиждется только на праве силы. Да, Кассандра попала в очень страшную и жестокую сказку. И, похоже, она здесь единственная, кто умеет любить и сострадать. Сможет ли она изменить мир? Или мир навсегда изменит ее?

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Фэнтези

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