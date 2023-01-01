Игра не для всех. 1941. Даниил Калинин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большинство их осталось на границе – убитых, но не сломленных! 22 июня 1941 года под Брестом первый удар вермахта приняли на себя пограничники и гарнизоны ещe недостроенных дотов. Не имея приказа отступать и ожидая помощи армейских частей, они бились до последнего патрона, не сдавая и пяди советской земли. Большинство их осталось на границе – убитых, но не сломленных… Наш современник получает возможность проверить себя, отправившись в прошлое. Перенос обеспечен технологиями виртуальной реальности, и для Ромы Самсонова все происходящее кажется будоражащим кровь приключением… пока не выясняется, что назад дороги нет и в случае смерти в прошлом Рома погибнет по-настоящему. Теперь он боец 3-й заставы 17-го Брестского погранотряда, и его судьба тесно переплелась с судьбами советских воинов, погибших в далеком сорок первом…



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