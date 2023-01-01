Игра на желания. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нелегко быть единственной дочерью богатых родителей – и пойти наперекор воле семьи. Еще тяжелее зарабатывать себе на жизнь гаданием, если окружающие не верят, что у тебя есть магический дар и способность предсказывать. И совсем не просто встретиться с некогда отвергнутым поклонником и узнат�ь, что теперь только от него зависит, останешься ли ты на свободе или будешь обвинена в жутком преступлении. Что же остается делать в такой безвыходной ситуации? Раскинуть карты – и начать игру на желания!



Игра на желания слушать на видеосервисе Wink.