Игра на нервах. Книга 2. Денис Деев
Wink
Аудиокниги
Игра на нервах. Книга 2. Денис Деев

Игра на нервах. Книга 2. Денис Деев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика540 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

«Игра на нервах» – фантастический роман Дениса Деева, вторая книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, ЛитРПГ. Человек. Человек никогда не меняется. Прошло всего сто лет с создания Стивом Расселом первой игры Spacewar, но за это время компьютерные технологии сделали гигантский шаг. В 2062 году корпорация Nextlife запустила виртуальный проект Четырехземье, подарив человечеству новый мир. Мир-сказку, мир-мечту, который рождался прямо в сознании человека. Воздух в Четырехземье был упоительно сладок, вода кристально прозрачной, а сочная зелень травы как будто бы создана для медитации. Но человек никогда не меняется. В этот удивительный мир вместе с людьми проникли война, ложь, жажда наживы и предательство. Окунувшись в эту адову смесь один из создателей Четырехземья, решает поменять правила Игры. Ибо даже на войне человек должен оставаться человеком.

Игра на нервах слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
540 мин / 09:00

Рейтинг