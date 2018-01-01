Игра Кота. Книга первая. Роман Прокофьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань Фантастический роман Романа Прокофьева, первая книга цикла «Игра Кота», жанр боевое фэнтези, героическая фантастика, LitRPG. У торговца игровой валютой Кота начинается черная полоса – администрация игры заблокировала все его аккаунты. Срочно нужен новый источник дохода… Рынок новой, самой популярной в мире «Сферы Миров» очень перспективен. Кот начинает осваивать его – и получает кучу неприятностей. Остановят ли они человека, которому плевать на игровые условности? Кот просто хочет заработать. А тут какой-то мутный меч, который новая администрация игры запрещает использовать, вступление в элитный клан, полномасштабная война на сервере… интересно, что из этого можно выгодно продать? Игра Кота. Книга 1 Игра Кота. Книга 2 Игра Кота. Книга 3 Игра Кота. Книга 4 © Прокофьев Роман © ИДДК



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