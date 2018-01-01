Игра Кота. Книга четвертая. Роман Прокофьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань. Фантастический роман Романа Прокофьева, четвертая книга цикла «Игра Кота», жанр боевое фэнтези, героическая фантастика, LitRPG. Война. В ее истребительное горнило втянуты тысячи игроков, все крупные альянсы Сферы Миров. В виртуальной реальности нет риска смерти, нет правил, нет ограничений. Но, когда эмоции зашкаливают, за игровым персонажем проявляется истинное лицо. Каждый должен сделать свой выбор. Слава, деньги или месть? Что выберет Кот? Игра Кота. Книга 1 Игра Кота. Книга 2 Игра Кота. Книга 3 Игра Кота. Книга 4 © Прокофьев Роман © ИДДК



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