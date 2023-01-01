Игра короля. Ольга Валентеева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Валентеева – признанный мастер детективного, приключенческого и любовного фэнтези, автор популярных книг «Королева объявляет отбор», «Чудовище в Академии» и «Время не знает жалости»! Богиня любит шутить. Ей все равно, что ты – ее потомок. И уж тем более все равно, что король. Как быть, когда магия становится недоступной, а внутри дремлет древний демон, готовый в любую минуту проснуться и лишить тебя воли, теперь уже навсегда? Как научиться любить и доверять, если самому тебе доверять нельзя, а любить – еще и опасно?



Игра короля слушать на видеосервисе Wink.