Игра как бизнес. От мечты до релиза. Алексей Савченко
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Игра как бизнес. От мечты до релиза. Алексей Савченко

Игра как бизнес. От мечты до релиза. Алексей Савченко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес595 мин12+
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Сюжет

У вас есть классная идея и вы жаждите создать потрясающую игру. Вы готовы приступить к работе прямо сейчас, но возникает вопрос. С чего же вам начать? Книга Алексея Савченко станет вашим надежным штурманом в бурном море геймдева. Алексей работает в индустрии игровой разработки уже более двадцати лет и успел изучить от и до все подводные камни и узкие места этой сферы. Вы узнаете об особенностях планирования, производстве, поиске партнеров и издателей. Эта книга проложит оптимальный путь перехода от идеи к действиям, которые принесут желаемый результат, и поможет избежать типичных ошибок.

Игра как бизнес слушать на видеосервисе Wink.

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