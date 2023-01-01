Иерусалимский храм как финансовый центр. Валентин Катасонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга представляет попытку понять сущность и закономерности развития современного мира финансов путем раскрытия некоего «генетического кода» земной истории человечества. Автор показывает поразительное сходство многих особенностей современной финансовой системы с теми системами, которые существовали в древности. На основе Священного Писания, трудов Святых Отцов, научных исследований воссоздается древняя финансовая история еврейского народа. Показывается, что Иерусалимский храм был не только духовно-религиозным центром, но также финансовым центром древних евреев. После вавилонского пленения еврейский народ стал носителем «духа капитализма», перехватив эту эстафету от обитателей древнего Вавилона. Раскрывается духовная сущность современной капиталистической системы как олицетворения каинитской цивилизации, берущей свое начало от истоков существования человечества. Работа адресована всем читателям, интересующимся историей, финансами, религией.



Иерусалимский храм как финансовый центр слушать на видеосервисе Wink.