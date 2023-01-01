Идиоты. Харчевня двух ведьм / Conrad, Joseph. The Idiots. The Inn of the Two Witches. Джозеф Конрад (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ «Харчевня двух ведьм» повествует о странном и загадочном случае, приключившимся с одиноким путником в старой харчевне. Джозеф Конрад (настоящее имя – Юзеф Теодор Конрад Коженевский) – английский писатель польского происхождения, автор многочисленных романов и новелл, мастер морской темы в мировой литературе. Произведения Конрада проникнуты романтическими мотивами, его герои – волевые, решительные и мужественные люди. "Идиоты" – драматическая история, случившаяся однажды ночью на пустынном морском берегу. Аудиокнига на русском и английском языках. The Idiots Новелла The Inn of the Two Witches Идиоты Харчевня двух ведьм



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