WinkАудиокнигиИдиот. Федор Достоевский
Идиот. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1 мин12+
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Сюжет
Глубокое проникновение в образ каждого персонажа романа Ф.М. Достоевского «Идиот» позволило Владимиру Ерeмину создать настоящий шедевр исполнительского мастерства. Режиссeр – Алексей Рымов Композитор – Сергей Григорян Звукорежиссeры – Иван Михайлов, Андрей Лебедев Продюсер – Сергей Григорян
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