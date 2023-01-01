Идиот. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Идиот" – роман, в котором Достоевский впервые с подлинной страстью, ярко и полно изобразил положительного героя, каким его представлял. В князе Мышкине соединились черты образа Христа и одновременно ребенка, умиротворенность, граничащая с беспечностью, и невозможность пройти мимо беды ближнего. В «нормальном» обществе людей, одержимых корыстью и разрушительными страстями, князь Мышкин – идиот. В мире, где красота замутнена нечистыми помыслами людей, такой герой беспомощен, хотя и прекрасен. Но «красота спасет мир!», утверждает Достоевский устами князя Мышкина, и в мире становится светлей.



Идиот слушать на видеосервисе Wink.