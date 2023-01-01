Идиот. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всякая классика хороша тем, что она, к счастью, не стареет. «Идиот» Достоевского абсолютно современен, поскольку человеческие характеры и человеческие отношения не меняются. Человек вообще не меняется никогда, а классика выявляет это в наиболее ярком виде. «Главная идея… – писал Достоевский о своем романе, – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете…». Изданный в 1868 году, роман еще при жизни писателя был переведен на многие языки мира, после пережил множество театральных постановок и экранизаций.



Идиот слушать на видеосервисе Wink.