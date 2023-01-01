Идиот (аудиоспектакль). Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Идиот" – радиоспектакль по одноименному роману Фeдора Михайловича Достоевского. Князь Лев Николаевич Мышкин возвращается из Швейцарии в Петербург после лечения. В поезде князь знакомится с Парфeном Рогожиным, сыном богатого купца. Интрига закручивается вокруг запланированного брака �Настасьи Филипповны и Гани Иволгина. Все, кого встречает князь Мышкин, фатальным образом связаны с Настасьей Филипповной – роковой женщиной с изломанной судьбой… Спектакль Ленинградского академического Большого драматического театра им. М. Горького. Запись 1960 г.



Идиот (аудиоспектакль) слушать на видеосервисе Wink.