Иди куда хочешь. Генри Олди
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Иди куда хочешь. Генри Олди

Иди куда хочешь. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези1070 мин12+
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Сюжет

Наш мир стоит на пороге Кали – юги, Эры Мрака. Тысячи и тысячи гибнут в Великой Битве. Однако Эра Мрака не заканчивается гибелью мира – она ею только начинается, так же как и история Индры – Громовержца, история аскета Рамы-с-Топором, история трех его учеников… Судьбы обычных людей и царей Хастинапура, судьбы небожителей и их земных воплощений, о чем повествовали и умалчивали древнейшие мифы Индии, стали основой для «Черного Баламута», романа – эпопеи, одного из самых значительных произведений Г. Л. Олди.

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Фэнтези

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