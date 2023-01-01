Идеи: без ограничений (сборник). Роберт Шекли (книга, 1960) слушать онлайн

Тонкая ирония, буйная фантазия, сатира вкупе с редкой человечностью, юмор и непредсказуемый финал всегда отличают рассказы мастера золотой эры НФ – Роберта Шекли. Хотя произведения Шекли в США публиковались постоянно, а одно время писатель носил звание лучшего фантаста современности, все же короткая форма, сюрреалистические сюжеты и несвязанность обычными приемами научной фантастики вероятно затрудняли восприятие читателям на его родине. Однако произведения, изданные в СССР, мгновенно принесли автору уникальную популярность и любовь. Роберт Шекли был и остается одним из самых известных и любимых отечественным читателем зарубежных фантастов.



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