Идеальный план. Лиз Томфорд (книга, 2024) слушать онлайн

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «МИЛЯ НАД ЗЕМЛЕЙ»! Вторая часть цикла «Город ветров». Райан – суперзвезда НБА. Вокруг него толпы фанаток, но он не верит в любовь и сосредоточен только на баскетболе. Инди уверена, что переехать к брату своей лучшей подруги – отвратительная идея, ведь он терпеть ее не может. Но обстоятельства вынуждают Райана попросить Инди сыграть роль его девушки. С каждым днем их фейковые отношения все больше похожи на настоящие. Сможет ли Инди растопить ледяное сердце баскетболиста? «Райан и Инди – полные противоположности, она хаотична, импульсивна и эмоциональна, он – спокойствие, непоколебимость и рациональность в чистом виде. Простой план – объявить себя фальшивой парой – должен был сработать лучшим образом, если бы в дело не вмешались чувства. Но именно эти чувства помогли героям понять, что все те мелочи, которые они поначалу невзлюбили друг в друге, являются тем, чего им на самом деле всегда не хватало».– Селина Аллен, автор цикла «Короли Нью-Йорка»



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