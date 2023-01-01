Идеальных не бывает. Как научиться принимать себя. Андреа Оуэн
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Идеальных не бывает. Как научиться принимать себя. Андреа Оуэн

Идеальных не бывает. Как научиться принимать себя. Андреа Оуэн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология413 мин16+

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Сюжет

Что мешает нам раз и навсегда избавиться от уныния и заниженной самооценки? Все дело в плохих привычках, которые блокируют счастье. Андреа Оуэн – наставник для сотен женщин и основатель интернет-сообщества yourkickasslife.com – описывает 14 таких привычек и дает четкие рекомендации, как от них избавиться.

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