WinkАудиокнигиИдеальных не бывает. Как научиться принимать себя. Андреа Оуэн
Идеальных не бывает. Как научиться принимать себя. Андреа Оуэн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология413 мин16+
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Сюжет
Что мешает нам раз и навсегда избавиться от уныния и заниженной самооценки? Все дело в плохих привычках, которые блокируют счастье. Андреа Оуэн – наставник для сотен женщин и основатель интернет-сообщества yourkickasslife.com – описывает 14 таких привычек и дает четкие рекомендации, как от них избавит�ься.
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