Идеальная няня. Лейла Слимани (книга, 2016) слушать онлайн

"Всемирный бестселлер «Идеальная няня» Лейлы Слимани, получивший Гонкуровскую премию, – это леденящий душу детективный триллер. Но вместе с тем – это и списанная с самой жизни история сложных человеческих отношений, где любовь, отравленная ревностью, превращается в ненависть. Книга основана на страшных реальных событиях, произошедших в одной американской семье. Молодая супружеская пара – Поль, музыкальный продюсер, и Мириам, начинающий адвокат, – нанимает детям няню – вдову средних лет, у которой есть живущая отдельно взрослая дочь. Поль и Мириам приятно удивлены тем, насколько им подошла Луиза: она завоевала сердца детей, изобретая все новые увлекательные игры, и стала поваром и домоправительницей. Никогда еще в квартире не было так чисто, а на столе – так много вкусной еды. Но со временем супруги обнаруживают, что попали в зависимость от своей идеальной няни, которая оказывается не такой уж и идеальной… Писательница Лейла Слимани родилась в 1981 году в Рабате, Марокко, где окончила французскую школу. В 17 лет переехала в Париж. Изучала политологию и журналистику, работала в журнале «Молодая Африка». После всемирного успеха книги «Идеальная няня», переведенной на 37 языков, была назначена представителем президента Франции по распространению французского языка и культуры в мире. В 2018 году Слимани избрана председателем комитета литературной премии Livre Inter. Живет в Париже с мужем и детьми. Критика о книге: Колыбельная, переходящая в вопль боли и отчаяния, – вот что тако...Слушайте книгу.



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