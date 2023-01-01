И вспыхнет пламя. Сьюзен Коллинз (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение романа «Голодные игры», ставшего международным бестселлером. Китнисс и Пит выжили в страшных Голодных играх, заставили признать победителями их обоих. Но многие из тех, кому не нравится победа, считают парня и девушку опасными. У этих людей хватает силы и власти, чтобы с легкостью �убить и Пита, и Китнисс. Но никому не под силу их разъединить. Теперь все подстроено так, что Пит и Китнисс вынуждены вернуться на очередной тур Голодных игр. Они снова окажутся лицом к лицу со смертью – ради своей любви, своего будущего, своей надежды на счастье.



И вспыхнет пламя слушать на видеосервисе Wink.