И тьма взойдет. К. С. Пакат (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герои древних сказаний мертвы. Великие битвы между Светом и Тьмой забыты. Лишь Хранители помнят о них – и веками ждут, когда вернeтся Тeмный Король. Ибо тогда пробьeт их час, ведь человечеству больше не на кого будет надеяться. Шестнадцатилетний юнга Уилл бежит от людей, убивших его мать. Когда старый слуга рассказывает, что его предназначение – сражаться бок о бок с Хранителями, Уилл становится частью совершенно другого мира. Мира, где существует магия. Мира, где Уилл должен тренироваться до изнеможения, чтобы сыграть ключевую роль в надвигающейся битве с Тьмой. Пока Лондон ждeт возвращения Тeмного Короля, а юные воины Света и Тьмы ищут своe место в грядущей войне, герои и злодеи из старых легенд возвращаются, чтобы снова встретиться на поле боя. И в душах их пробуждаются давние пристрастия, давняя вражда… и пламя любви, что сильнее вечности.



И тьма взойдет слушать на видеосервисе Wink.