Happy New English!. Мария Хохарина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лучший новогодний подарок для тех, кто изучает английский язык. Над чем будут хохотать англичане на новогодней вечеринке? Купите и послушайте! Вы не только посмеетесь и поднимите себе настроение под Новый год, но и пополните свой словарный запас, а также научитесь понимать нюансы знаменитого �английского юмора. Уровень – Pre-Intermediate



Happy New English! слушать на видеосервисе Wink.