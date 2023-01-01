WinkАудиокнигиHappy New English!. Мария Хохарина
Happy New English!. Мария Хохарина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки59 мин12+
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Сюжет
Лучший новогодний подарок для тех, кто изучает английский язык. Над чем будут хохотать англичане на новогодней вечеринке? Купите и послушайте! Вы не только посмеетесь и поднимите себе настроение под Новый год, но и пополните свой словарный запас, а также научитесь понимать нюансы знаменитого �английского юмора. Уровень – Pre-Intermediate
Happy New English! слушать на видеосервисе Wink.