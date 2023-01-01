Гувернантка с секретом. Анастасия Логинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ДетективЪ с чувством! Продолжение увлекательной серии исторических детективов! От судьбы не уйдешь. У Лидии теперь пятеро подопечных, самая милая из которых – это трехлетняя крошка, еще не поступившая в ее распоряжение. Зато прочие отпрыски семейства Полесовых скучать не дадут: неугомонные �восьмилетние близнецы проказничают без устали, тринадцатилетний брат совсем не без оснований прозван «Митрофанушкой», а старшая их сестра влюбилась в совершенно неподходящего субъекта! Который, как на грех, все чаще и чаще заглядывает в гости. Хотя и это можно пережить – если бы тайны семейства Полесовых не были такими страшными. Впрочем, и Лидия гувернантка не простая, а с секретом.



Гувернантка с секретом слушать на видеосервисе Wink.