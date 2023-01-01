Гуннхильд, северная невеста. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
После того как на пиру конунг Олав из рода Инглингов оскорбил Кнута, старшего сына Горма из рода Кнютлингов, две знатные семьи снова вступили на тропу войны. И пока Олав искал поддержки в соседних землях, его мать Асфрид и дочь Гуннхильд посчитали за лучшее просить защиты у своей дальней родственницы – королевы Тюры, жены Горма и матери Кнута. Красавица Гуннхильд, оказавшаяся в положении добровольной пленницы, почти сразу же сделалась невестой Кнута, вот только взгляд ее все чаще стал обращаться в сторону младшего сына Горма – Харальда. Но что может быть между ними, если Харальд, вначале принявший Гуннхильд за ведьму, относится к ней с подозрением, а настоящая злая сила таится прямо у них под боком?.. Книга также выходила под названием «Кольцо Фрейи».
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