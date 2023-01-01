Гулящие люди. Алексей Чапыгин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Гулящие люди – исторический роман Алексея Чапыгина, посвящён событиям «бунташного» XVII века: эпохе городских и народных восстаний («Соляной бунт» 1648 г., «Медный бунт» 1662 г.), церковного раскола (1654—1667) и изнурительных войн Московского государства с Польшей (1654—1667) и Швецией (1656—1661).



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