Гулящие люди. Алексей Чапыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет культовую эпическую аудиокнигу знаменитого российского писателя, одного из самых значимых деятелей русской литературы, мастера исторического романа – Алексей Чапыгина – «Гулящие люди». Высокую оценку творчества писателя давали многие современники, в том числе Максим Горький, Сергей Есенин, Николай Тихонов: «Из глухих, темных северных лесов пришел крестьянин Алексей Чапыгин и принес с собой правду о русском народе и веру в него.» «Мне так хочется сказать, что очень люблю и высоко ценю Вас, мастера литературы, для которого искусство всегда было выше всяких выгод и удобств, люблю за Вашу любовь к литературе, за северное сияние Вашего таланта.» Из письма Максима Горького Алексею Чапыгину «И сродник наш, Чапыгин, Певуч, как снег и дол» Сергей Есенин в стихотворении «О Русь, взмахни крылами…» В честь писателя названы улицы в городах России. «Гулящие люди» – уже давно является признанным памятником мировой литературы. В книге отражена одна из наиболее значимых частей биографии нашей стран, один из переломных моментов в ее истории. Благодаря мастерству и живому языку Алексея Чапыгина забываешь, что читаешь о реальных исторических фактах и погружаешься в круговорот знаменитых событий далеких дней, предшествовавшие крестьянскому восстанию под руководством Степана Разина, ярко описанных судеб и характеров главных героев. ©



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