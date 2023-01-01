Грозовой Перевал (спектакль). Эмили Бронте (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В ролях: Дмитрий Писаренко, Александр Тараньжин, Анна Каменкова, Вячеслав Шалевич, Ирина Пономарева, Татьяна Ве-селкина, Сергей Кутасов, Наталья Лоскутова, Марк Гейхман, Вячеслав Шолохов, Александр Пономарев. Инсценировка – Наталия Шолохова. Режиссер-постановщик – Дмитрий Трухан. Музыкальное оформление – Игорь Шинкарев. Продюсер – Сергей Григорян. Грозовой накал страстей… Любовь, которая разрушает все, к чему прикасается… Бессмертная драма Эмили Бронте рассказывает историю двух поколений семейных кланов Эрншоу и Линтон, – рассказывает так захватывающе, что совершенно невозможно не следить с замиранием сердца за переплетением их жизней и судеб, не сопереживать Хитклиффу и Кэти – влюбленным, над которыми нависло роковое проклятие. Сложная головоломка сюжетных линий, завораживающие пейзажи, таинственные образы, мистическая атмосфера старинных замков и вересковых пустошей – недаром «Грозовой перевал» был включен в десятку лучших романов мира!



Грозовой Перевал (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.